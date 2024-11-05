Картину о жизни оперной дивы Светланы Данилюк представили на кинофестивале «Лістапад»

Картину о жизни и творчестве оперной дивы Светланы Данилюк представили на студии «Беларусьфильм». Показ состоялся в рамках международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательница уникального голоса и яркой внешности стала настоящей легендой белорусской оперы и заняла свое почетное место в пантеоне знаменитых артистов нашей страны. Картина рассказывает о ее творческом пути, раскрывает мысли и личные переживания народной артистки СССР. Повествование в ленте ведется от имени сына певицы. Он же режиссер. На создание ленты ушло почти 3 года. За это время авторам удалось собрать множество архивных материалов, записи выступлений и интервью со Светланой Данилюк.

Максим Федосеев, режиссер: Эмоции были самые разные, потому что в одном лице ты был и сын, то есть близкий родственник, и режиссер. Иногда эти роли входили в конфликт друг с другом, потому что сыну трудно открывать какие-то вещи о себе, о своей жизни, о жизни близких.

Владимир Милош, директор студии «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

У нас готова трилогия, это будет очень интересно. Будет три фильма, посвященных столетию белорусского кинематографа. То есть от начала, от зарождения кино. Мы даже копнем чуть глубже. Сначала будет подводка к первому фильму – и до расцвета, до сегодняшних дней.

В год 100-летия белорусского кино зрителям покажут множество премьер. Совсем скоро на большом экране выйдет картина «Мечты чемпиона».