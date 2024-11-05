Российская делегация из Тульской области посетила Минский автомобильный и тракторный заводы

Во Дворце Независимости принимали гостей из Тульской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехала большая российская делегация – более 30 человек. Они представляют самые разные сферы экономики: от пищевой промышленности до железнодорожной техники.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области (Россия):

Бизнес-миссии мы организуем не в первый раз, но в этот раз действительно она такая достаточно масштабная. Со мной приехали члены правительства, которые курируют вопросы экономики, вопросы промышленности, сельского хозяйства, общественного транспорта. То есть как раз те самые отрасли, в которых у нас налажено неплохое сотрудничество на сегодняшний день, и там, где есть действительно реальный потенциал, чтобы это сотрудничество еще больше развивать и расширять.

Помимо переговорной части, в программе визита – посещение белорусских предприятий. Российская делегация уже побывала на Минском автомобильном и тракторном заводах.