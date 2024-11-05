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Российская делегация из Тульской области посетила Минский автомобильный и тракторный заводы

05 ноября 2024 13:49
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Во Дворце Независимости принимали гостей из Тульской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехала большая российская делегация – более 30 человек. Они представляют самые разные сферы экономики: от пищевой промышленности до железнодорожной техники.

Лукашенко – губернатору Тульской области: «Гарантирую выполнение всех вопросов, по которым договоритесь». Подробности.

Российская делегация из Тульской области посетила Минский автомобильный и тракторный заводы-2

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области (Россия):
Бизнес-миссии мы организуем не в первый раз, но в этот раз действительно она такая достаточно масштабная. Со мной приехали члены правительства, которые курируют вопросы экономики, вопросы промышленности, сельского хозяйства, общественного транспорта. То есть как раз те самые отрасли, в которых у нас налажено неплохое сотрудничество на сегодняшний день, и там, где есть действительно реальный потенциал, чтобы это сотрудничество еще больше развивать и расширять. 

Помимо переговорной части, в программе визита – посещение белорусских предприятий. Российская делегация уже побывала на Минском автомобильном и тракторном заводах.

# Беларусь-Россия

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