Прямой эфир

Радуница – 14 мая православные верующие поминают усопших

14 мая 2024 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Радуница – особый день сегодня, 14 мая, в календаре православных белорусов. Первое общецерковное после Пасхи поминовение усопших традиционно приходится на вторник. У нас это выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радуница – 14 мая православные верующие поминают усопших-1

Принято поминать умерших в храме и молиться о них. Ради облегчения участи усопших можно также раздать милостыню или сделать пожертвование на благотворительность. В народной традиции и посещение могил близких. Церковь учит не поддаваться в этот день печали и унынию, а помнить, что вы пришли поделиться с усопшими радостью: своей уверенностью, что в будущем их ждет воскресение.

# Православные в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: судья Шмидт выбрал нормальную страну для жизни, раз его родина превращается в диктатуру
13 мая 2024 17:02

Дзермант: судья Шмидт выбрал нормальную страну для жизни, раз его родина превращается в диктатуру

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?
13 мая 2024 17:00

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках
13 мая 2024 16:58

В Сенненском районе ведут экспедицию по подъёму фрагментов советского самолёта – побывали на раскопках

Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж
13 мая 2024 16:48

Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж

Как получают качественное молоко и мясо? Раскрыли секреты белорусских кормов
13 мая 2024 16:43

Как получают качественное молоко и мясо? Раскрыли секреты белорусских кормов

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер
13 мая 2024 16:32

Воскресенский: все проводимые учения и меры реагирования носят оборонительный характер

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть
13 мая 2024 16:32

Гайдукевич: красных линий в вопросах обороны страны у нас нет и не может быть

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск
13 мая 2024 14:05

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли в Минск

Как провести лето с пользой? Рассказываем, какую программу предлагают детские лагеря Беларуси
13 мая 2024 13:52

Как провести лето с пользой? Рассказываем, какую программу предлагают детские лагеря Беларуси

Повар, кондитер и педагог в 18 лет! Юная витебчанка поделилась секретами успеха
13 мая 2024 13:50

Повар, кондитер и педагог в 18 лет! Юная витебчанка поделилась секретами успеха

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории
13 мая 2024 13:40

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя
13 мая 2024 13:33

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя