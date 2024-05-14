Радуница – 14 мая православные верующие поминают усопших

Радуница – особый день сегодня, 14 мая, в календаре православных белорусов. Первое общецерковное после Пасхи поминовение усопших традиционно приходится на вторник. У нас это выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принято поминать умерших в храме и молиться о них. Ради облегчения участи усопших можно также раздать милостыню или сделать пожертвование на благотворительность. В народной традиции и посещение могил близких. Церковь учит не поддаваться в этот день печали и унынию, а помнить, что вы пришли поделиться с усопшими радостью: своей уверенностью, что в будущем их ждет воскресение.