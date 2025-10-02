Рыженков: Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Мьянмой по всем направлениям

Беларусь намерена расширить свое присутствие на азиатском рынке. Наша страна готова к более тесному сотрудничеству с Мьянмой по всем направлениям. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимные сферы интересов обсудили на заседании белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Говорили о перспективных проектах: от сельского хозяйства до промышленности и образования. У сторон огромный потенциал для наращивания взаимного товарооборота. Этому способствуют и дружественные связи на высшем уровне. Только за последние девять месяцев состоялось пять встреч лидеров Беларуси и Мьянмы. Президенты обсуждали весь комплекс двусторонних отношений. И был дан четкий сигнал к выстраиванию сотрудничества во всех областях взаимоотношений. В числе конкретных направлений взаимодействия – сельское хозяйство, фармацевтика, производство удобрений.

Ва Ва Маун, министр инвестиций и внешнеэкономических отношений Республики Союз Мьянма:

Для меня это первый визит в Беларусь. Но я ощущаю себя как дома. Дружеские контакты между лидерами Беларуси и Мьянмы способствуют ускорению взаимодействия двух стран. Деятельность совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству также направлена на активизацию контактов между государствами. Я надеюсь, после этой встречи все процессы реализации сотрудничества ускорятся.

Во время встречи делегации Беларуси и Мьянмы выстроили каркас будущих отношений, определились по конкретным направлениям, которые для стран станут магистральной задачей на ближайшее время по развитию двусторонних отношений.