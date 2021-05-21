Беларусь и Россия объединят усилия по противодействию внешним вызовам и угрозам

Новости Беларуси. Союзное государство выработает меры совместного реагирования на вмешательство во внутренние дела Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь шла о том, что союзным парламентариям необходимо усилить законодательные ответы на угрозы безопасности, с которыми сталкиваются наши страны из-за вмешательства Запада во внутриполитические процессы. Например, были представлены сведения о том, как на тренингах в Чехии учат вовлекать подростков в незаконные акции через сеть TikTok.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:

В настоящее время постоянно проходят оперативные мероприятия, которые связаны со встречами практически всех силовых структур, которые сверяют часы, которые приводят свои планы взаимного применения в соответствие.

К примеру, вчера в Бресте была проведена очередная коллегия погранкомитета Союзного государства. Вопросы, к примеру, информационного сопровождения, вопросы информационных атак. Тоже не секрет – активно мы работаем и есть соответствующие программы по взаимодействию и в социальных сферах. Сегодня, как вы знаете, проводится очередное парламентское собрание, оно проводилось в Гродно, сегодня продолжаться будет, где тоже рассматриваются вопросы в том числе противодействия.

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