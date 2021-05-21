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Андрей Савиных: «Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн»

21 мая 2021 13:48
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Новости Беларуси. Союзное государство выработает меры совместного реагирования на вмешательство во внутренние дела Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Андрей Савиных: «Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн»-1

Противодействие внешним вызовам и угрозам обсуждали 21 мая на международной конференции парламентарии, политологи и юристы двух стран.

Форум прошел в комбинированном формате. Эксперты в студиях из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода общались онлайн.

Андрей Савиных: «Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн»-4

Андрей Савиных, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн, то есть она сейчас происходит не столько через силовые сценарии, с использованием военной техники, сколько в плоскости когнитивных технологий, мировоззренческих проблем и экономического давления. А это уже сфера переговорного процесса, сфера политиков, где нам надо четко показывать свои позиции и договариваться.

Беларусь и Россия объединят усилия по противодействию внешним вызовам и угрозам (подробнее здесь).

# Союзное государство # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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