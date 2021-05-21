Андрей Савиных: «Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн»

Новости Беларуси. Союзное государство выработает меры совместного реагирования на вмешательство во внутренние дела Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн, то есть она сейчас происходит не столько через силовые сценарии, с использованием военной техники, сколько в плоскости когнитивных технологий, мировоззренческих проблем и экономического давления. А это уже сфера переговорного процесса, сфера политиков, где нам надо четко показывать свои позиции и договариваться.