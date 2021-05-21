Лидия Ермошина: «Избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело»

Новости Беларуси. Союзное государство выработает меры совместного реагирования на вмешательство во внутренние дела Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках конференции обсуждалось и влияние на избирательный процесс извне. В современных реалиях выборы становятся поводом для неприкрытого вмешательства во внутриполитические дела. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. Белорусское избирательное законодательство до проведения конституционного референдума меняться не будет.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Конечно, избирательное законодательство Республики Беларусь подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет.

Тем не менее есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения Конституции будет меняться избирательное законодательство. Поэтому, конечно, до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет. Референдум будет проводиться по действующим правилам, но уже все последующие выборы, конечно, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам.