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Беларусь и Россия договорились о сохранении существующей системы полетов между Минском и Москвой до 10 мая

30 марта 2012 06:08
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В Москве 30 марта продолжатся переговоры белорусских и российских специалистов о порядке воздушного сообщения между странами. Накануне стороны договорились о сохранении существующей системы полетов между Минском и Москвой до 10 мая.

В ближайшее время специалисты доработают соглашение о воздушном сообщении и согласуют условия дальнейшей работы с соблюдением интересов пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 26 марта авиасообщение между Москвой и Минском было прервано на несколько часов. Российские перевозчики настаивали на увеличении с их стороны количества рейсов, что противоречило существующему межправительственному соглашению. Договор предполагает паритетные права на частоту рейсов, 4 в день с каждой стороны.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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