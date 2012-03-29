24 июня начнется 11-дневный крестный ход из Минска в Слуцк с участием представителей всех епархий белорусской православной церкви

Новости Беларуси. Крестный ход с участием представителей всех епархий белорусской православной церкви из Минска в Слуцк состоится в ряде мероприятий, приуроченных к 400-летию преставления праведной Софии Слуцкой, которое отмечается в этом году.

Так, уже в эту субботу в Минске установят памятник святой княгини на территории одноименного столичного прихода. Весной также пройдут епархиальные чтения, посвященные защитнице православия.

24 июня начнется 11-дневный крестный ход из Минска в Слуцк, в котором примут участие представители всех епархий белорусской православной церкви.

К юбилею церковь учредила и новую награду – орден святой праведной Софии Слуцкой. Его будут вручать церковным и общественным деятелям, а также организациям за труды на благо православия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, Епископ Борисовский, викарий Минской епархии:

Мы видим, что этот отрывок нашей истории, именно благодаря усердиям, трудам Святой, привел к тому, что православная вера сохранилась до сего времени. Пример, который и вдохновлял, и располагал и подданных княжества, и простых людей, которые любили Святую и шли за ней, потому что видели в ней и добрую мать, и добрую княжну.