Лукашенко: По итогам 2011 года Гродненщина – в числе отстающих по количественным и качественным параметрам социально-экономического развития

Новости Беларуси. В этом году необходимо создать прочную основу для ускорения экономического роста и реализации задач пятилетней программы. Это отметил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом губернатора Гродненской области Семена Шапиро.

Во время таких встреч глава государства обращает внимание на текущие проблемы регионов, вопросы выплаты зарплаты и занятости людей. Ранее об экономике и социальной сфере на местах уже рассказали руководители других областей, а также председатель Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждая ситуацию на Гродненщине, президент заострил внимание на рост убытков предприятий области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Докладом председателя Гродненского облисполкома мы заканчиваем процесс заслушивания работ губернаторов по основным направлениям жизни наших людей.

Нынешний губернатор – человек молодой. Хотя два года в наше время – это уже срок достаточный для того, чтобы говорить о стиле, методах, тем более давать какие-то оценки, основываясь на тех результатах, которые мы имеем в течение этих двух лет.

Пока среди других регионов страны область выглядит не так, как нам хотелось бы. По итогам прошлого года Гродненщина была в числе отстающих как по количественным, так и по качественным параметрам социально-экономического развития. У вас самый большой уровень запасов готовой продукции на складах промышленных предприятий. Непонятно зачем вы их складываете, а не продаете. К тому же, как мне докладывали некоторые организации, в частности, «Лидагропроммаш» и другие, позволяли себе определенные махинации с отчетностью по запасам, скрывая проблемы со сбытом и усугубляя свое финансовое положение.

У вас среди регионов самые большие суммы просроченных долгов перед банками. Причем основные проштрафившиеся – это организации, которые непосредственно, напрямую подчинены Вам. Регион также снизил свои позиции по реализации скота и птицы на убой. Но, что еще хуже, все прошлогодние проблемы плавно перетекают в этот год. Вы опять в числе лидеров по запасам, в числе отстающих по темпах сельхозпроизводства и экспорта товаров.

Эти проблемы надо решать. С такими проблемами идти на парламентские выборы будет весьма сложно.

Нам жизненно необходимо уже в текущем году создать прочную основу для ускорения экономического роста и основного фундамента для выхода, для реализации пятилетней программы.