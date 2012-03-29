В Брестской области по просьбе лесхозов к патрулированию массивов приступила авиация

Новости Беларуси, Брестская область. С начала пожароопасного сезона большая часть возгораний сухой растительности, около полусотни, произошла в Брестской области. Поэтому по просьбе лесхозов к патрулированию массивов региона приступила авиация.

Огнем уже пройдено более 10 гектаров леса. В прошлом году пожары начались только в апреле.

Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим службы. В южных областях организовано постоянное дежурство. В Гродненской и Минской, где сейчас дождливо, работа идет в обычном режиме. Тем не менее мероприятия по профилактике лесных пожаров проводятся.

Инспекторы напоминают, за незаконное выжигание сухой растительности, виновных ждет штраф от 10 до 40 базовых величин. С 1 апреля этот норматив возрастает с 35 до 100 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.