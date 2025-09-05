Беларусь и Россия активно сотрудничают в области космонавтики. Такая оценка озвучена на полях Восточного экономического форума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия во Владивостоке проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с разными странами мира. Общаясь с журналистами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко напомнил, что в рамках Союзного государства реализуются несколько программ, связанных с космонавтикой. Показательный пример – взаимодействие в области фотоники, спутникостроения.

Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике:

Наши партнеры белорусские – большие молодцы. Они нас поддержали и в области авиации, и в области космонавтики. Мы сейчас находимся как никогда в пике совместного творчества и взаимодействия. У белорусов очень сильно развита микроэлектроника – она впереди нашей отрасли микроэлектроники. Они выдают очень хорошего качества соответствующую элементную, компонентную базу, в том числе класса Space. Это очень важно для нас, поэтому находимся в тесной кооперации с белорусскими партнерами.

Важной вехой в космическом сотрудничестве двух стран станет строительство Российской орбитальной служебной станции, которое должно начаться в 2027 году. Белорусские ученые и инженеры планируют внести значительный вклад в этот амбициозный проект.