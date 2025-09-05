Заседание Экономического совета СНГ состоится 5 cентября в Душанбе

Заседание Экономического совета СНГ состоится сегодня, 5 сентября. В год председательства Таджикистана в Содружестве заместители глав правительств, курирующие вопросы экономики, собираются в столице республики – городе Душанбе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает наш Президент, механизм взаимодействия в рамках СНГ – важнейший инструмент укрепления политической и экономической силы государств Содружества и региона в целом. Ключевой для интересов Беларуси в СНГ является сфера экономического сотрудничества.

Проект повестки дня заседания включает 27 вопросов. В их числе такой значимый, как стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров. Также речь пойдет о сотрудничестве в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года. Эксперты обсудят стратегию научно-технологического развития интеграционного объединения на 10 лет, план мероприятий по подготовке и проведению в Содружестве Года охраны здоровья. В дальнейшем эти и другие документы будут представлены на утверждение Совету глав правительств.

Напомним, по инициативе Беларуси в 2022 году создана рабочая группа для мониторинга экономической ситуации в государствах Содружества. Экспертами выработан и принят перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. Он предусматривает стимулирование взаимных инвестиций, углубление промышленной кооперации и сотрудничества в области сельского хозяйства, упрощение таможенного регулирования, формирование новых логистических цепочек и внедрение цифровых технологий.