В Бресте открывается международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

Три десятка спектаклей за неделю. В Бресте сегодня, 5 сентября, открывается международный театральный фестиваль «Белая Вежа», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – постановки 29 творческих коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представят семь театров. Показы пройдут на пяти площадках. Афиша составлена так, чтобы удовлетворить вкусы зрителей разных возрастов. В жанровой палитре – и классическая драма, и музыкальная сказка, а также интерактивная комедия, мистический триллер. В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое место в программе фестиваля отведено постановкам о бессмертном подвиге народа. Так, спектаклем-открытием нынешней «Белой Вежи» сегодня станет документальная драма «Горький хлеб» Национального академического драматического театра имени Горького.