Беларусь и Польша: как страны объединяет не только география, но культура и человечески судьбы

Новости Беларуси. Продолжение разговора в Минске наш корреспондент искала в Белостоке. Екатерина Жилянина убедилась, что общий язык белорусы и поляки находят не только на высшем уровне.

Герои произведения с детства известны каждому белорусу. Хорошо знают их и здесь, в польском лицее. Практически каждый ученик – с белорусскими корнями. Впрочем, и местные ребята неплохо владеют белорусским. В обязательной программе не только язык и литература. Музыка, театр, история.

Когда-то постигали грамоту по старым учебникам еще советского образца. Сегодня – по своим собственным, изданными местными преподавателями. С любовью к родному языку и по стандартам Евросоюза. Несколько часов в неделю. Впрочем, главное в процессе обучения – практика. А с этим как раз проблем нет.

Наталья Васько, учащийся лицея с дополнительным изучением белорусского языка (Польша):

Беларуская мова ў маёй сям’і ад пачатку. Мая бабуля нарадзілася на Беларусі, я ведаю беларускую мову. І мы гаворым на беларускай мове.

В этой деревне тяжело найти семью с исконно польскими корнями. В каждом доме белорусы. Пани Нина на своем, как сама говорит, языке даже стихи пишет. И пусть в нем есть отклонения от высокого стиля и литературных норм, зато свой, родной, белорусский. Традиции народные здесь чтят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Масайло:

У нас столькі ансамбляў беларускіх на Беласточчыне барза дужа. А цяпер яны растуць як грыбы. Беларуская песня, роднае слова, дзеці гавораць вершыкі ўсе па-беларускі.

Пани Нина всю жизнь у школьной доски, сейчас на пенсии. Дети, внуки, домик в деревне, огород. Такие же хлопоты, как и по другую сторону границы. Обсуждают здесь и пенсионный возраст. В Польше – 67 лет. И коммунальные услуги.

Нина Масайло:

У нас дорогое. Квартира средняя – 500 злотых. Если пенсия 800, у кого-то 900, 400 останется. Это немного.

Беларусь и Польша – это не только общая граница. Страны связаны человеческими судьбами. А такие нити объединяют как нельзя прочнее.