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Факультет Генерального штаба Вооружённых Сил подводит результаты первого десятилетия работы

23 марта 2016 11:37
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Новости Беларуси. Подготовка специалистов для белорусской армии и зарубежных государств. Факультет Генерального штаба Вооружённых Сил подводит результаты первого десятилетия работы. Здесь уже прошли обучение более 200 слушателей. 18 из них сегодня носят генеральские погоны.

Факультет является своеобразным венцом в национальной системе военного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гурцевич, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь:
Мы готовим не только для Вооружённых Сил, но также для других войск и воинских формирований нашей страны. И это немаловажно. Потому что на этом уровне, стратегическом, мы готовим тех должностных лиц, которые в последствие вместе, взаимодействуя, будут принимать те или иные решения в рамках государства.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Гурцевич

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