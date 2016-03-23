Новости Беларуси. Подготовка специалистов для белорусской армии и зарубежных государств. Факультет Генерального штаба Вооружённых Сил подводит результаты первого десятилетия работы. Здесь уже прошли обучение более 200 слушателей. 18 из них сегодня носят генеральские погоны.

Факультет является своеобразным венцом в национальной системе военного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гурцевич, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь:

Мы готовим не только для Вооружённых Сил, но также для других войск и воинских формирований нашей страны. И это немаловажно. Потому что на этом уровне, стратегическом, мы готовим тех должностных лиц, которые в последствие вместе, взаимодействуя, будут принимать те или иные решения в рамках государства.