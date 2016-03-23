Валерий Швед, заместитель директора по производству СООО «Руптур»: Мечтаете о яхте? Это возможно!

Мечтаете о яхте? Теперь ваша мечта стала реальной благодаря героям нашего сюжета.

Валерий Николаевич представитель фирмы «Руптур», которая занимается производством бильярдных столов и оборудования для бильярда. Увлеченные водным туризмом еще со студенческой скамьи, сотрудники компании лишь совсем недавно решили открыть еще одно направление в деятельности предприятия – изготовление яхт-катамаранов. Одна из них представлена на выставке «Охота и рыболовство. Весна 2016», действующая в эти дни в столице.

Это уникальное судно! Такое вряд ли встретишь на просторах нашей родины. Данное плавательное средство, в отличие от тех небольших моторных яхт, которые можно приобрести за границей, имеет принципиальные отличия: здесь совершенно другие подходы к организации внутреннего обустройства.

Судно предполагает комфортное проживание, путешествие по реке на протяжении нескольких дней и даже неделю. Оно привлекает большой площадью жилого пространства – это настоящие апартаменты на воде. Уютная каюта в 12х2 м. позволяет легко разместить 4 спальных места, а также стол, за которым могут собираться путешественники. Выбор материала дает волю фантазии в создании оригинального дизайна.

Эта яхта уже почувствовала вкус речной воды – около года эксплуатировалась на водоемах Беларуси. Производители уверяют, что у таких, альтернативных сухопутному виду транспорта, средств передвижения широкая сфера применения. А что думают о яхте потенциальные покупатели?

Сомнений нет, такой «речной домик» станет настоящей изюминкой вашего досуга.

А мы пожелаем нашим героям новых идей и удачного плавания!