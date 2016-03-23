Форум работающей молодежи проходит 23 марта в Минске

Новости Беларуси. Профессиональный интерес. Три сотни участников съехались со всех регионов Беларуси на форум работающей молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инженеры, педагоги, врачи, кадровики, маркетологи, начинающие предприниматели посетили 23 марта предприятия различных отраслей. Молодые люди получили возможность обменять опытом и поинтересоваться у экспертов нюансами производства, современными технологиями в действии и условиями работы.

Александр Бабигорец, первый секретарь Пружанского районного комитета ОО «БРСМ»:

Для нас это отличная возможность пообщаться, познакомится друг с другом. Я первый раз на производстве. Никогда и малейшего понятия не имел, как делается хлеб у нас в стране.

Светлана Каща, инженер по охране труда птицефабрики:

Очень интересно было посмотреть на такое производство, потому что у нас основное направление – птицеводство и переработка. А здесь совсем другое. Здесь запах такой, что просто нет слов! Наша задача – постоянно учиться всему новому и привносить это в нашу жизнь!