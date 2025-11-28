Экспозиция Made in Belarus участвует в международной выставке AGRO FOOD DRINK TECH EXPO

Экспозиция Made in Belarus участвует в международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности и упаковочных технологий AGRO FOOD DRINK TECH EXPO 2025, которая открывается 28 ноября в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот форум входит в тройку крупнейших экспозиционных мероприятий в регионе Кавказа в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Выставка предлагает широкий спектр продукции как аграрного сектора, так и пищевой промышленности.

Посетители смогут ознакомиться с разнообразными предложениями, получить консультации и доступ к современным технологиям и услугам. Опыт белорусских предприятий в производстве высококачественной продукции является востребованным для отраслевых компаний Грузии и региона. С каждым годом белорусская сторона расширяет ассортиментный перечень товаров, включая позиции, которые представлены с учетом спроса и требований рынка.