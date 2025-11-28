Депутат Верховной рады: обыски в квартире Ермака проходят с пяти утра

По словам депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка, рано утром в квартире главы офиса украинского президента Андрея Ермака были проведены обыски. Об этом пишет ТАСС.

«Обыски проводятся, если я не ошибаюсь, с пяти утра», – сообщил он.

В них принимают участие сотрудники НАБУ и САПО. Пока официальных комментариев нет, и местонахождение Ермака неизвестно. Обыски связаны с делом «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике, в которой фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом».

По версии следствия, через эту схему было отмыто более 100 миллионов долларов. 11 ноября Миндичу и его сообщникам были предъявлены обвинения, а сам он уехал из Украины и сейчас находится в Израиле.

СМИ сообщают, что Ермак может упоминаться в аудиозаписях под псевдонимом «Али-Баба».

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