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«Вызывайте санитаров». Захарова прокомментировала слова Каллас о нападениях РФ

28 ноября 2025 08:35
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«Вызывайте санитаров». Захарова прокомментировала слова Каллас о нападениях РФ-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель МИД РФ назвала эти высказывания абсурдными и с долей сарказма предложила «вызвать санитаров».

Она также заметила, что Каллас следует вспомнить о количестве боевых операций, проведенных странами Запада против суверенных государств за тот же срок, намекнув, что даже «суток не хватит» для подсчета.

Фото: pixabay

# Международная политика

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