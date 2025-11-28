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Аграрии Беларуси приступили к подготовке техники к новому сезону

28 ноября 2025 07:19
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После завершения полевых работ одна из важнейших задач для аграриев – обеспечение сохранности и подготовка техники к новому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правильный подход позволяет избежать затрат на обслуживание и дорогостоящий ремонт.

Аграрии Беларуси приступили к подготовке техники к новому сезону-2

В Березинском районе работы уже ведутся. План выполнен на 95 %. Агрегаты очищены и продефектованы, составлены графики ремонта. Механизаторы занимаются техническим обслуживанием машин. Прежде всего ставят на ремонт технику, которая первой отправится в поля – это культиваторы и опрыскиватели.

Аграрии Беларуси приступили к подготовке техники к новому сезону-4

Евгений Пилецкий, заместитель директора по растениеводству СУП «Агромаз»:
Порядка 40 единиц техники стоит на хранение, согласно всем установленным рекомендациям и ГОСТам. Самоходная техника стоит на специализированных подставках. Покрышки обработаны, покрашены. На текущий момент, на хранение мы не ставим технику, которая непосредственно задействована в наших внутренних работах. Это работы связанные с вывозкой и внесением органики.

Подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону – важный и ответственный этап. Своевременное обслуживание и бережное отношение к машинам гарантируют долгую службу и высокие результаты.

# Уборочная кампания

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