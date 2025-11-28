В Беларуси действует автоматизированная система борьбы с мошенничеством – КГК

Белорусский опыт в борьбе с финансовым мошенничеством признают на международном уровне. Наши наработки называют передовыми и рекомендуют к применению в других странах. Об этом говорили участники пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – нашей передовой системе идентификации клиентов, внедренной в различных отраслях экономики. Она позволяет оперативно выявлять подозрительные финансовые операции, проводить их углубленный анализ и своевременно передавать информацию в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Эксперты отмечают и другие достижения Беларуси в сфере финансовой безопасности.