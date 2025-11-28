В Беларуси действует автоматизированная система борьбы с мошенничеством – КГК

Белорусский опыт в борьбе с финансовым мошенничеством признают на международном уровне. Наши наработки называют передовыми и рекомендуют к применению в других странах. Об этом говорили участники пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – нашей передовой системе идентификации клиентов, внедренной в различных отраслях экономики. Она позволяет оперативно выявлять подозрительные финансовые операции, проводить их углубленный анализ и своевременно передавать информацию в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Эксперты отмечают и другие достижения Беларуси в сфере финансовой безопасности.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
Это регулирование крипторынка, который довольно-таки детально регламентирован, прогрессивно регламентирован, который позволяет минимизировать риски в этой сфере. Это автоматизированная система борьбы с мошенничеством, которая позволяет блокировать оперативно-подозрительные финансовые операции. И в целом, наверное, программы, которые есть в стране по борьбе с преступностью, с мошенничеством, с незаконным оборотом наркотических средств, они тоже довольно-таки прогрессивны и вызывают интерес у международного сообщества.
Юрий Чиханчин, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
Мы запустили, и хорошо функционирует формат в виде форума парламентариев. Это когда законодатели раз в год собираются и рассказывают, как они строят законы. У нас работает форум Совета руководителей глав финансовых разведок, где мы обсуждаем оперативные вопросы.
Еще одна задача – дать возможность странам-участникам Евразийской группы пройти оценки и подтвердить, что система соответствует всем международным требованиям. Беларусь ждет подобная проверка через два года. К слову, предыдущая оценка – в 2019-м – получила высокие отзывы со стороны международных экспертов.