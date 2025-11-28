Депутат Рады рассказал, с какой фразы начались обыски у Ермака

В помещении главы администрации президента Украины Андрея Ермака прошел обыск, начавшийся с фразы «Сезам, откройся». Об этом пишет РИА Новости.

По мнению депутата Ярослава Железняка, Ермак может проходить по делу о коррупции под псевдонимом «Али-Баба».

Оперативно-следственные действия связаны с масштабной деятельностью НАБУ в энергетическом секторе. Ранее обыски проходили у министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у предпринимателя Тимура Миндича, который покинул страну.

В деле также имеются аудиозаписи с указанием кодовых имен участников, в том числе Миндича («Карлсон»), представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова («Тенор») и советника бывшего министра энергетики Игоря Миронюка («Рокета»).

11 ноября были предъявлены обвинения семи фигурантам, в том числе Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Позже Зеленский ввел штрафные санкции против Миндича и его финансового директора Александра Цукермана, а Верховная рада отправила в отставку Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

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