Пожар в Гонконге – количество погибших возросло до 94 человек

Количество погибших в результате сильного пожара в одном из высотных жилых комплексов Гонконга возросло до 94, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о потере связи почти с тремя сотнями жильцов. Около 900 человек были эвакуированы во временные убежища. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, ЧП произошло в среду. Огонь охватил семь из 32--этажных башен жилого комплекса. Причиной пожара называют возгорание бамбуковых лесов, использовавшихся при ремонте зданий. Этот пожар стал в Гонконге самым смертоносным за последние десятилетия.