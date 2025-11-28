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Пожар в Гонконге – количество погибших возросло до 94 человек

28 ноября 2025 08:18
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Количество погибших в результате сильного пожара в одном из высотных жилых комплексов Гонконга возросло до 94, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о потере связи почти с тремя сотнями жильцов. Около 900 человек были эвакуированы во временные убежища. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, ЧП произошло в среду. Огонь охватил семь из 32--этажных башен жилого комплекса. Причиной пожара называют возгорание бамбуковых лесов, использовавшихся при ремонте зданий. Этот пожар стал в Гонконге самым смертоносным за последние десятилетия.

# Природные катаклизмы

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