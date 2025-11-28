Польское правительство готовится утвердить закон о создании Фонда безопасности и обороны. Около 5 миллиардов евро Варшава получит из общеевропейских сбережений. Деньги пойдут на масштабное укрепление военной и гражданской инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, фонд профинансирует строительство убежищ, систем водоснабжения и связи. Значительные средства направят на расширение сталелитейных заводов и военной промышленности. Также будут модернизированы дороги, железнодорожные пути и аэропорты двойного назначения. У фонда будет управляющий комитет, состоящий из ключевых министров. Именно они определят инвестиционные приоритеты. Уже началось строительство новой оборонительной системы против дронов у белорусской границы. В полутора сотнях километров от восточного рубежа возведут и новую авиабазу. Проект оценивают в 500 миллионов евро.