На пути к светлому празднику – у православных верующих начался Рождественский пост

До 7 января верующие ограничены в пище. Но основная часть поста заключается в духовном труде. Следует больше времени уделять молитве.

Православные готовятся к главному празднику. Сегодня, 28 ноября, начинается сорокадневный Рождественский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Ушаков, житель Минска:

Буду стараться соблюдать по заповедям. То, что касается ограничений в еде, это уже само собой, а с точки зрения духовного, тут уже бывают провалы, по-всякому бывает. Но делаю выводы и, в общем-то, стараюсь исправиться в следующем посту. Вообще, я рассматриваю Рождественский пост, как достаточно хорошую подготовку к Великому посту.

Иерей Дмитрий Грибовский, священник Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Православная церковь обычно большие праздники предваряет таким вот говением. И получается, чтобы мы, наверное, в полной мере подготовились к этому празднику, мы должны почувствовать некое духовное напряжение, преодолеть себя в чем-то.

Рождественский пост – это период духовного и телесного воздержания. Он помогает настроить себя на встречу праздника, осознать тайну Боговоплощения и соединить духовное с телесным.