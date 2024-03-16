Беларусь и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года

Сергей Алейник находится в эти дни с визитом в Улан-Баторе. Ожидается, что все договоренности будут закреплены во время предстоящего государственного визита Александра Лукашенко в Монголию. Предваряя контакты на высшем уровне, глава МИД Беларуси провел серию переговоров. Нашей стране есть что предложить партнерам. Самый актуальный вопрос для Монголии – развитие агропромышленного сектора. И здесь белорусский опыт очень пригодится. Мы готовы поставлять сельскохозяйственную технику, оборудование, помочь со строительством ферм и не только. Заинтересованы в Монголии и в других отечественных машинах. Тем более что есть положительный опыт эксплуатации. Наша спецтехника давно помогает местным спасателям бороться с пожарами. Ну а чтобы ближе ознакомиться с экономическим потенциалом друг друга, Беларусь и Монголия планируют провести совместный бизнес-форум.