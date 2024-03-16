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Беларусь и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года

16 марта 2024 10:46
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Новый виток взаимодействия: Беларусь и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Стратегические направления, конкретные проекты и пути их реализации на прошедшей накануне встрече обсудили глава нашего МИД и президент Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года-1

Сергей Алейник находится в эти дни с визитом в Улан-Баторе. Ожидается, что все договоренности будут закреплены во время предстоящего государственного визита Александра Лукашенко в Монголию. Предваряя контакты на высшем уровне, глава МИД Беларуси провел серию переговоров. Нашей стране есть что предложить партнерам. Самый актуальный вопрос для Монголии – развитие агропромышленного сектора. И здесь белорусский опыт очень пригодится. Мы готовы поставлять сельскохозяйственную технику, оборудование, помочь со строительством ферм и не только. Заинтересованы в Монголии и в других отечественных машинах. Тем более что есть положительный опыт эксплуатации. Наша спецтехника давно помогает местным спасателям бороться с пожарами. Ну а чтобы ближе ознакомиться с экономическим потенциалом друг друга, Беларусь и Монголия планируют провести совместный бизнес-форум.

# Беларусь-Монголия # общество # Сергей Алейник # Александр Лукашенко # Ухнаагийн Хурэлсух

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