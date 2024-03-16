В Беларуси появится аэродинамическая камера для климатических испытаний техники

Новости Беларуси. Аэродинамическая камера для климатических испытаний техники появится в нашей стране. Специалисты Белорусского государственного института стандартизации и сертификации уже приступили к разработке перспективного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая лаборатория будет предназначена для имитации погодных условий, в том числе экстремальных. Температурный градиент – от минус 70 до плюс 100 градусов. Внутри камеры можно будет имитировать мороз, жару, тропические ливни, снегопады, изучить влияние солнечной радиации и ветровых нагрузок. Такой суровый тест-драйв позволит оперативно испытывать эффективность различных систем техники и выявлять конструктивные особенности испытуемых образцов.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Это такой большой инфраструктурный проект. Мы сейчас проводим всестороннюю проработку. Интерес, во-первых, у предприятий Государственного военно-промышленного комитета и у предприятий Минпрома. Дело в том, что сейчас меняются рынки поставок. Африка, страны с разными климатическими условиями, регионы российские имеют тоже разные климатические особенности. И испытания в этой части крайне важны.