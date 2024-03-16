Прямой эфир

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»

16 марта 2024 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вместе с весной в Минск приходят чистота, благоустройство, озеленение и прекрасное настроение всех участников субботников. Какие перемены ожидают столицу во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? Об этом рассказали гости ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь завтра, 17 марта, в 10:00.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-1

В Год качества – с высокой планкой по созданию комфортной среды для минчан и гостей столицы. Марафон чистоты и благоустройства затронет каждый участок города. Перемены ожидают 864 двора. К 45 существующим зонам отдыха добавятся еще 18. А на пляжах станет больше беседок, мангалов, шезлонгов и даже фотозон.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

Спрос колоссальный, мы это видим, поэтому перед собой ставим задачу как можно больше устанавливать беседок для отдыха.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-7

Хотите получить такую площадку в качестве подарка? Все на субботник!

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-10

Сделаем это подарком для тех жителей, которые активно принимали участие в наведении порядка.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-13

А также традиционная акция «Зеленый двор месте» и цветочное оформление городских улиц, скверов и площадей – еще ярче, еще зеленее, еще экологичнее.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-16

Близко к природе, то, чего нам часто не хватает.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-19

Это в том числе и злаки, и шалфей, и гейхеры, и очитки с различным окрасом.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»-22

Какие парки и скверы ждет новая жизнь и приток посетителей? Наводим порядок в «Большом городе». 17 марта в 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Масленичная неделя завершится сжиганием чучела – что оно символизирует и почему кукле не рисуют лицо?
16 марта 2024 08:01

Масленичная неделя завершится сжиганием чучела – что оно символизирует и почему кукле не рисуют лицо?

Первую книгу по истории Союзного государства презентовали в Минске
16 марта 2024 07:35

Первую книгу по истории Союзного государства презентовали в Минске

«Педофилы ушли в Сеть». Как часто совершаются преступления против половой неприкосновенности?
15 марта 2024 21:12

«Педофилы ушли в Сеть». Как часто совершаются преступления против половой неприкосновенности?