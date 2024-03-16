Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и на пляжах? Смотрите в ток-шоу «Большой город»

Вместе с весной в Минск приходят чистота, благоустройство, озеленение и прекрасное настроение всех участников субботников. Какие перемены ожидают столицу во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? Об этом рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 17 марта, в 10:00.

В Год качества – с высокой планкой по созданию комфортной среды для минчан и гостей столицы. Марафон чистоты и благоустройства затронет каждый участок города. Перемены ожидают 864 двора. К 45 существующим зонам отдыха добавятся еще 18. А на пляжах станет больше беседок, мангалов, шезлонгов и даже фотозон.

Спрос колоссальный, мы это видим, поэтому перед собой ставим задачу как можно больше устанавливать беседок для отдыха.

Хотите получить такую площадку в качестве подарка? Все на субботник!

Сделаем это подарком для тех жителей, которые активно принимали участие в наведении порядка.

А также традиционная акция «Зеленый двор месте» и цветочное оформление городских улиц, скверов и площадей – еще ярче, еще зеленее, еще экологичнее.

Близко к природе, то, чего нам часто не хватает.

Это в том числе и злаки, и шалфей, и гейхеры, и очитки с различным окрасом.