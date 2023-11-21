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Беларусь и КНР заключили соглашение о создании ассоциации университетов

21 ноября 2023 16:50
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На благо экономик и развития дружбы. В Минске подписали соглашение о создании китайско-белорусской ассоциации университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда вошли свыше 80 вузов.

Беларусь и КНР заключили соглашение о создании ассоциации университетов-1

Подписали его сегодня в Национальной библиотеке во время 1-го Форума ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. Это яркий пример реализации договоренности Президента Беларуси с главой КНР. Создание ассоциации – новый уровень отношений наших государств в сфере образования и научных исследований.

Беларусь и КНР заключили соглашение о создании ассоциации университетов-4

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Через сферу образование мы лучше узнаем друг друга – традиции и культуру, язык. И это действительно укрепляет нашу дружбу. Поэтому ассоциация вне всяких сомнений – важнейший этап в развитии наших отношений. Я убежден, что результаты работы этой ассоциации не заставят себя долго ждать. Сейчас готовится к подписанию план реализации флагманских проектов между университетами.

Беларусь и КНР заключили соглашение о создании ассоциации университетов-7

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сегодняшнее подписание такого соглашения знаменует очень эпохальное событие в истории образовательного сотрудничества между Китаем и Беларусью.

Добавим, ассоциация университетов Беларуси и Китая призвана стать визитной карточкой сотрудничества в гуманитарной сфере, которое страны намерены и дальше развивать.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Баханович # Фотофакт

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