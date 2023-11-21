Беларусь и КНР заключили соглашение о создании ассоциации университетов

На благо экономик и развития дружбы. В Минске подписали соглашение о создании китайско-белорусской ассоциации университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда вошли свыше 80 вузов.

Подписали его сегодня в Национальной библиотеке во время 1-го Форума ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. Это яркий пример реализации договоренности Президента Беларуси с главой КНР. Создание ассоциации – новый уровень отношений наших государств в сфере образования и научных исследований.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси: Через сферу образование мы лучше узнаем друг друга – традиции и культуру, язык. И это действительно укрепляет нашу дружбу. Поэтому ассоциация вне всяких сомнений – важнейший этап в развитии наших отношений. Я убежден, что результаты работы этой ассоциации не заставят себя долго ждать. Сейчас готовится к подписанию план реализации флагманских проектов между университетами.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Сегодняшнее подписание такого соглашения знаменует очень эпохальное событие в истории образовательного сотрудничества между Китаем и Беларусью.

Добавим, ассоциация университетов Беларуси и Китая призвана стать визитной карточкой сотрудничества в гуманитарной сфере, которое страны намерены и дальше развивать.