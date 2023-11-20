Здесь вас точно обманут! Показываем профили кибермошенников в Беларуси

В Беларуси растет число киберпреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гродненской области за 2023 год их зарегистрировано свыше 1 200. В основном это интернет-мошенники из-за рубежа. Они предлагают услуги флориста или дополнительного заработка в интернете, а в Гродно прямо сейчас десятки людей попались на желании приобрести дешевую резину известных европейских брендов. Галина Буро предлагает внимательно посмотреть на страницы мошенников и запомнить их, ведь эти профили в соцсетях продолжают действовать.

Красивая картинка, много подписчиков и солидно оформленная страница в соцсети. Профиль cvetok.boutique.by обещал роскошный букет на любое торжество с доставкой по всей Беларуси 24 на 7. Удобно – решила жительница Гродно и заказала онлайн цветы на свадьбу к подруге.

Заказав цветы, перевела деньги на счет. Меня не просили ни паспортных данных, ничего, а по итогу перестали выходить на связь и никак не реагировали ни на сообщения, ни на звонки. И получилось так, что в назначенный день ничего – ни цветов, ни сообщения – я не получила. 100 рублей отдала в никуда, но это еще цветочки! Ягодки – у жительницы Слонимского района. Пенсионерка в поисках заработка в интернете попала к мошенникам, которые при минимальных инвестициях обещали большой доход. Правда, за обналичивание надо было платить. Взяла два кредита. Не помогло. Тогда, опять же, через Интернет нашла некого адвоката в Эстонии, заплатила еще и ему за услуги. Но обратную связь нигде не получила.

– Суммарно сколько вы всего потеряли?

– 12 тысяч долларов где-то. А на десерт новинка от интернет-мошенников. Сладкие цены на зимнюю резину из Европы. В соцсети страница gear.tire.by появилась аккурат к сезону. Пестрит не только заманчивыми фотографиями брендовых покрышек, но и восторженными отзывами покупателей. Число подписчиков больше 10 тысяч. Автолюбитель Дмитрий Лозовский чудом не пополнил список жертв обмана. Говорит, друг прислал страницу с покрышками в Гродно, чем едва не оказал медвежью услугу.

Дмитрий Лозовский, житель Гродно:

Я на этот сайт зашел, посмотрел, а у них там так все красочно, фотографии, резина вымытая, такие цены! Я тут всех оббежал вокруг, говорю, смотрите, ребята, резина! Все, берем только там. И уже когда поехал искать, смотрю, сайта нет. То есть у них в Instagram страница и название как сайтом. Я в интернет сразу залез, думаю, зайду, посмотрю на сайте, что у них там. Сайта нет такого, не находит. Ну ладно, всякое бывает. Когда поехал по дороге к ним, только адрес был, в следующий раз по дороге поехал, думаю, странно, для связи ни телефона нет, ничего. Только вот этот именно Instagram, мессенджер, связь только там. И на этой странице менеджеры всегда на связи, грамотно пишут, мол, вноси предоплату в районе 300 рублей – и привезут покрышки в считаные дни на адрес магазина, правда, он фейковый.

Галина Буро, корреспондент:

Когда покупатели приезжают в Гродно по адресу улица Мясницкая, 3, выясняется, что здесь расположен обычный жилой дом, в котором, конечно же, никогда никакими покрышками не торговали. И людям остается лишь попрощаться с ранее внесенной предоплатой. Вот и Дмитрий Лозовский, как и все покупатели, решил, может, адресом ошибся. Заехал на ближайший автосервис – и стал едва ли не сотым за последний месяц. Директор СТО устал всем объяснять: вас обманули мошенники.

В течение недели приезжают несколько раз, раз пять могут приехать. Ищут адрес. Нам неприятно, что в геолокации указали нашу улицу, приезжают по нашему адресу, хотя мы никогда покрышками не занимались.