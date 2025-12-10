Беларусь и Китай подписали ряд документов о сотрудничестве в области науки и технологий

Разведка полезных ископаемых, мониторинг морских глубин, космические исследования. В Минске открыли уникальную китайско-белорусскую лабораторию по интеллектуальному зондированию в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект имеет четкую прикладную направленность. Белорусская сторона может поделиться своими многолетними компетенциями в лазерной физике, технической акустике, создании новых материалов и датчиков. Проект реализуется в рамках инициативы «Пояс и путь». Лаборатория финансируется китайской стороной, а наша страна предоставляет свои научные школы и технологии.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Главное – идет обмен технологическими наработками друг друга, что позволит нам ликвидировать отставание по ряду направлений, которые у нас имеются. Это позволит создавать более конкурентные научно-технические изделия, которые как в рамках импортозамещения, так и будут иметь существенный экспортный потенциал.

Цзя Чжунцин, директор Института лазерных исследований Академии наук провинции Шаньдун (Китай):

Мы решили создать совместную лабораторию на базе НАН Беларуси неслучайно. Нашему сотрудничеству уже около 20 лет. Поэтому такая хорошая основа позволила нам сегодня открыть эту уникальную лабораторию. В Беларуси очень много высококвалифицированных специалистов, особенно молодых ученых. Мы уверены, что этот проект принесет пользу и нашей, и белорусской науке.

Также Беларусь и провинция Шаньдун подписали ряд документов о сотрудничестве в области науки и технологий. На базе нашей Академии наук создали сетевой узел сотрудничества Китай – ШОС. Здесь Беларусь становится хабом для передачи технологий внутри крупной международной организации. Главная цель – оперативно внедрять разработки ученых в производство.