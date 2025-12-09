Беларусь ждут во многих уголках планеты – Лукашенко

Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства. И если мы куда-то едем, с кем-то ведем переговоры, то это не нацелено против третьих стран. Вот по Азии, Африке большая командировка – мы нигде не говорили против третьих стран.

Мы ведем переговоры со своими партнерами в Алжире, или в Омане, или в африканских государствах, сегодня с кенийцами встречались и так далее, Мьянма. Они душат эти страны, а мы идем к ним с протянутой рукой.

Государство, люди, власти это прекрасно понимают и готовы с нами выстраивать добрые отношения, не говоря уже о соседях. Ну они выбрали этот путь и думают, что приедут тут американцы, на меня надавят, или еще какие-то европейцы.

Слушайте, мы полностью перестроились. И если мы будем шевелиться так, поактивнее будем работать в экономике, начиная от Витебской области и заканчивая Гомельской областью, у нас вообще не будет проблем. Нас ждут во многих уголках планеты с нашими технологиями, с нашими товарами.

Поэтому, если мы чуть-чуть качество подтянем – нам конкурентов не будет. Потому что мы не колониалисты. Мы в ту же Африку идем для того, чтобы помочь им технологиями. Под эти технологии у нас есть техника соответствующая. Мы машиностроительная страна, развито сельское хозяйство. В той же Кении сегодня готовы разрабатывать месторождение нефти. Мы готовы подключиться. У нас есть специалисты, которые умеют это делать. Поэтому мы с добром всегда идем. Еще раз подчеркиваю, не говоря уже о наших соседях.

Читайте также:

Лукашенко: от мира в Украине нам легче не станет – нас будут душить и дальше

Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы её избежать

Лукашенко: Беларусь не может не видеть милитаризацию других стран