Трудовой семестр в Минске: возможность заработать у студентов появится и в учебное время

Новости Беларуси. Трудовой семестр в столице продолжит новая традиция. Возможность заработать у студентов минских вузов появится и в учебное время. Вакантные места всем желающим предоставят на крупных стройплощадках. Это поможет восполнить дефицит кадров в строительной отрасли и ускорить сроки сдачи в эксплуатацию социально значимых объектов.

Постичь азы новой профессии молодёжь сможет на экспресс-курсах, которые будут организованы в максимально удобное для студентов время.

Алексей Пивоваров, начальник отдела по делам молодежи Мингорисполкома:

Сейчас больше будут строительные бригады. Ребята в свободное от учебы время смогут где-то, на каких-то стройках подзаработать. Это в основном объекты, которые готовятся к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Это может быть и реконструкция общежитий, и строительство «Чижовка-Арены», и так далее.