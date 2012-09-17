Подготовка к отопительному сезону в Минске на финише. Переложено около 30 км теплосетей

Новости Беларуси. Подготовка к отопительному сезону в Минске на финише. Около 30 километров теплосетей спецбригады уже переложили. А все ремонтные участки успешно прошли технические испытания. Задача на ближайшее время – закончить ремонт электротехнического оборудования, воздушных линий, трансформаторных подстанций, а также обеспечить резерв топочного мазута.

В этом году тепло в жилые и административные здания столицы поступит, когда столбик термометра задержится на отметке минус восемь. Первыми согреются стены детских садов, школ и больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Воронов, генеральный директор РУП «Минскэнерго»:

У нас выполнено 14 плановых ремонтов основного энергетического оборудования, 4 выполняются, остался 1 плановый ремонт, который будет выполнен в установленные графиками, согласованными с Мингорисполкомом, сроки. Поэтому никаких проблем у нас нет, все идет в запланированном порядке. К началу отопительного периода мы будем готовы к взятию нагрузок для данного периода времени.