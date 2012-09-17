100-летний юбилей празднует первый директор Белорусской государственной филармонии

Новости Беларуси. 17 сентября свой вековой юбилей отмечает первый директор Белорусской государственной филармонии. Сотый день рождения Алексей Кардымон встретил в кругу семьи. Развитию культуры в столице юбиляр отдал четверть века. Десять лет в качестве солиста, еще 15 — руководителя филармонии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Карась, инспектор отделения социальной помощи на дому Советского района г. Минска:

Стало доброй традицией чествовать юбиляров нашего района. Совместно с попечительским советом изыскиваются разные возможности, чтобы поздравить этих людей, отметить их значимые даты, выразить дань уважения.