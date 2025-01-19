Беларусь и Китай – что нас по-настоящему связывает? Первое большое интервью посла Поднебесной в нашей стране

Хорошими темпами идет сотрудничество между Беларусью и Китаем. Это еще один наш стратегический партнер, наряду с Россией, с которым развиваем взаимодействие не одно десятилетие. Кстати, 20 января исполняется 33 года со дня установления дипотношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что нас связывает в крепкий узел и почему даже западные санкции не способны его разорвать? Об этом и не только в первом большом телеинтервью нам рассказал посол Китая в Беларуси.

Новое посольство Китая в Беларуси сразу привлекает внимание. На площади в 1,5 гектара возвели не просто диппредствительство, а целый город. При входе нас встречает самая главная достопримечательность КНР Великая Китайская стена. Когда-то ее строили, чтобы отгородиться от внешнего мира. Сегодня Китай открыт для контактов. С Беларусью особенно. Здесь журналисты пока нечастые гости. А наша встреча и вовсе премьера. Это первое большое телеинтервью посла Китая в Беларуси. Пока ждем Чжана Вэньчуаня, экспресс-знакомство с китайской культурой и кухней. Чай с традиционными сладостями.

Этот десерт лучше всего символизирует единство. На крепкий узел походит и белорусско-китайское взаимодействие. Последнее приготовление, традиционный чай – и мы готовы подсветить основные аспекты наших контактов. «Китайско-белорусские отношения будут непрерывно достигать нового развития» Ольга Коршун, ведущая:

Есть ли потенциал у двусторонних отношений, и в чем вы его видите?

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Сейчас могу без никаких преувеличений говорить, что китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства переживают наилучший период в истории. Во-первых, наши отношения имеют прочую политическую основу. Стороны рассматривают двусторонние отношения со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе занимают схожие позиции в государственном управлении и по многим международным и региональным вопросам. Обе стороны могут дополнить преимущества друг друга в сельском хозяйстве, машиностроении, фундаментальных научных исследованиях и других областях. Наши дружественные отношения имеют прочую основу среди народа. В Китае мы хорошо знаем, есть хорошая пословица белорусская. Народная дружба да братство дороже всякого богатства. Благодаря совместным усилиям двух народов, китайско-белорусские отношения будут непрерывно достигать нового развития и еще лучше помогать развитию и возрождению друг друга.

Ольга Коршун:

База для такого уровня контактов – личная дружба лидеров Беларуси и Китая. А возводить мосты с Пекином Лукашенко начал еще будучи депутатом. Наш Президент всегда верил и знал, что будущее – за Азией и такими странами, как Китай. Чжан Вэньчуань:

Председатель Си Цзиньпин и Президент Александр Лукашенко установили хорошие, рабочие отношения и личную дружбу, неоднократно проводили встречи, в ключевые моменты обменивались посланиями и письмами, непрерывно придавая мощный импульс к практическому сотрудничеству в различных образцах. В будущем Китай и Беларусь продолжат продвигать сотрудничество в соответствии с курсом, заданным главами двух государств.

Сумма инвестиций в «Великий камень» составила почти 1,5 млрд долларов США Ольга Коршун:

Личная дружба во благо государственным интересам. В 2015-м в Беларуси открыли самый крупный китайский индустриальный парк в Европе. «Великий камень» еще и самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР. На открытие лично приезжал Си Цзиньпин.

Чжан Вэньчуань:

С начала прошлого года индустриальный парк «Великий камень» поддерживает здоровое и стабильное развитие. На данный момент в парк вошли 28 новых компаний, установив новый рекорд, а число существующих компаний-резидентов достигло 142. Согласованная сумма инвестиций составила почти 1,5 миллиарда долларов США. Первоначально сформировался кластер машиностроения, начинают проявляться результаты в новых областях, таких как традиционная китайская медицина и технологические инновации. В настоящее время финансируемые Китаем предприятия в китайско-белорусском индустриальном парке в основном занимаются технологическими исследованиями и разработками, машиностроением, логистикой и другими сферами. Эти проекты не только придают мощный импульс углублению и укреплению торгового-экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью, но и вносят должный вклад в восполнение пробелов в белорусской промышленности и стимулирование развития национальной экономики Беларуси.

Ольга Коршун:

В китайской философии камень – это символ стойкости и вечности. Эти принципы в основе белорусско-китайской дружбы, которую не способны разрушить никакие внешние факторы.

Запад против Беларуси ввел уже 9 пакетов санкций. Такая политика как-то отразилось на белорусско-китайских отношениях? Чжан Вэньчуань:

Санкции, введенные западными странами в отношении Беларуси, в определенной степени негативно повлияли на экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью. Но они не могут остановить нарастающую волну китайско-белорусских отношений. В последние годы взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Беларусью в различных сферах неуклонно развивается, а механизмы сотрудничества постоянно совершенствуются. И результаты сотрудничества становятся все более плодотворными.

Ольга Коршун:

А чтобы Беларусь и Китай становились еще ближе, буквально в конце прошлого года запустили сразу несколько новых авиарейсов. Посол обещает, что будет содействовать такому движению. По ходу разговора отмечаем прекрасное владение русским. Это действительно помогает быстрее найти общий язык во всех сферах. А посол отмечает, что все больше белорусов хотят освоить китайский. Его преподают даже в наших школах и вузах. Под руководством Президента Лукашенко уровень благосостояния народа растет

Чжан Вэньчуань:

По неполным статистическим данным, в Беларуси курсы китайского языка открыты более чем в 160 начальных и средних школах, а также в более чем 10 вузах. На сегодняшний день в Беларуси действует 7 институтов и 2 класса Конфуция, которые играют важную роль в развитии высококачественного преподавания китайского языка и сближения народов друг с другом. В будущем высокопрофессиональные специалисты, владеющие китайским языком и понимающие национальные особенности Китая, будут становиться все более востребованными. Ольга Коршун:

Господин Вэньчуань прибыл в Беларусь прошлой осенью. До этого служил в диппредставительствах Китая в Москве и Ташкенте. Работая в МИДе, предметно занимался странами Европы и Центральной Азии, поэтому с нашим регионом знаком. А в Беларуси до назначения был 20 лет назад. Какие впечатления до и после?

Чжан Вэньчуань:

Вернувшись в Беларусь, я воочию убедился, что под руководством Президента Александра Лукашенко экономика и общество страны стремительно развиваются, растет уровень благосостояния народа, неизменно укрепляется ощущение счастья и удовлетворенности. Стремительно растет чувство национальной гордости и патриотизма. Вместе с тем я особенно ощущаю, что очень стремительно крепнет дружба между Китаем и Беларусью. По всему городу нередко можно встретить людей, которые здороваются по-китайски, и даже уличных артистов, экспромтом исполняющих национальный гимн Китая.