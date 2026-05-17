«Государство делает все возможное». О подходе к поддержке семей поговорили с Сергеем Мелешкиным

Поддержка семьи, материнства и детства давно стала одной из визитных карточек Беларуси. Как сегодня в нашей стране помогают родителям и многодетным семьям? Почему вопросы воспитания молодежи и сохранения традиционных семейных ценностей выходят на государственный уровень? И как укрепить институт семьи? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Сергеем Николаевичем Мелешкиным. Достаточно ли внимания уделяется в Беларуси для поддержки семей, материнства и детства?

Сергей Мелешкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Я даже скажу, как многодетный отец, у которого уже 4 детей. Политика государства только добавляет в поддержки семей, воспитание детей. Сегодня есть и капитал, сегодня есть поддержка детей инвалидов. На сегодняшнем этапе и бесплатное питание, и проезд бесплатный. Сегодня все и не перечистишь. И я вам скажу честно, что я порой выступая в трудовых коллективах смотрю, что сегодня наше государство дает семьям, и в том числе многодетным семьям. И думаю, ничего себе, я только этим воспользовался, когда у меня появился четвертый ребенок. Я сам думал о своей семье, где она будет жить, как создать условия. Приходил с работы, делал ремонт и так далее.

Cергей Мелешкин:

На сегодняшнем этапе государство делает все возможное для того, чтобы мужчина сегодня создавал семью и брал на себя ответственность за женщину и за тех детей, которые будут продолжателями его рода. И сегодня даже я этой льготой воспользовался. На четвертого ребенка мне дали семейный капитал, и когда моя старшая дочь готовилась и хотела поступать на юриста, но в последний момент при подаче документов передумала и поступила в Институт культуры. На ее факультет тогда не хватало пару баллов ей, но определились и воспользовались материнским капиталом, и платно она получила образование и сегодня работает в этой сфере. Какие меры способны повысить рождаемость и что сегодня нужно молодым семьям?

Cергей Мелешкин:

Сегодня даже сама программа социально-экономическая, которая утверждена на 5 лет в Республике Беларусь, и ряд других программ именно направлены на то, чтобы государство мотивировало наших белорусов к созданию семей. И именно многодетная семья стала нормой в нашем обществе. Конечно, акцент сделан на малые города. «Один район – один проект». И глава государства на постоянном личном контроле держит, чтобы создавались именно перспективные рабочие места, именно точки роста. Формировалась инфраструктура социальная, наличие садика, школы. И вот акцент сделан на такие населенные пункты, где проживает 20 и более тысяч человек. И сегодня заедь в Миоры, в Шарковщину, видны новые районы, видно, как добавляются, создаются предприятия, чтобы вовлечь молодежь. Надо устойчивый интернет, чтобы был где-то сквер и хорошая зарплата. Как защитить молодежь от деструктивного информационного влияния?

Cергей Мелешкин:

Государство сегодня уже реагирует, внедряет механизмы, которые позволяют сегодня привлекать к ответственности соответствующие организации общественные, граждан, которые позволяют себе пропагандировать то, что чуждо нам, белорусам, славянам в целом. Здесь, конечно, очень четко необходимо подключаться нам всем, взрослым, работать со своими детьми, потому что ограничить их от того потока информации, который находится в интернете, невозможно. Надо формировать просто на том, на чем выросли непосредственно мы, воспитанные, и продолжать в таком ключе.