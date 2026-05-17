В Нью-Йорке забастовали машинисты и рабочие железной дороги

Около 3,5 тысячи сотрудников нью-йоркской железной дороги объявили бессрочную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция, парализовавшая самую загруженную пригородную транспортную сеть Северной Америки, началась после провала переговоров о повышении зарплат. Профсоюзы пошли на этот шаг впервые за 32 года. Отчаявшиеся работники смело скандировали: «Когда мы боремся! Мы побеждаем!».

Рабочие требуют поднять им зарплату на 5 % в этом году. Их главный аргумент, что жизнь в Нью-Йорке за последние 3 года сильно подорожала, а реальных прибавок они не видели. Люди просто хотят, чтобы их доходы успевали за ростом цен в магазинах и счетами за жилье.