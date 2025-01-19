Как спасли легендарный «МотоВелоЗавод»? Побывали на предприятии со сложной историей

Разберем на атомы и молекулы составляющие белорусского качества. И начнем с экономики. На неделе было много заявлений по этой теме. В среду прошло серьезное обсуждение Государственной инвестпрограммы на этот год. Показательно, что глава государства отправил документ на доработку и обозначил разработчикам конкретные требования, которые нужно обязательно учесть. Кажется, не совсем выигрышный ход за неделю до выборов. Но никакой показухи и набивания очков. Александр Лукашенко смотрит дальше и шире предвыборной кампании, а потому и предъявляет требования и ставит задачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выборы выборами, они пройдут, а жизнь продолжиться. Причем жить хочется не абы как, а хорошо, качественно. Для этого нужна дисциплина, разумная экономия и контроль за каждым рублем. Бесплатных денег у нас нет, тем более Президент уже не раз предупреждал, что следующий год будет непростым. В первую очередь в плане экономики. Потому тратим с умом, и лучше 100 раз отмерим, чем один раз хорошо вложим. Объем инвестиций – 6,5 миллиарда. Эффект от этих денег должен почувствовать каждый, кто их зарабатывал. То есть каждый белорус. Да и разве дело только в деньгах. На этом совещании Президент скажет, что, несмотря на все объективные сложности, надо сделать так, чтобы перед будущими поколениями было не стыдно. Да и отсидеться ни у кого не получится. Дисциплина и отношение к работе – это тоже про качество. Лукашенко: беглые все ждут – вот помрет, голос у него не тот. Да не дождетесь! Читайте здесь.

Что касается инвестиций, от теории перешли к практике. И уже в четверг Президент посетил «МотоВелоЗавод». Это предприятие со сложной историей, которое было на грани закрытия. Но умные инвестиции не просто спасли производство, а дали возможность развиваться еще и другим. Сейчас на территории «МотоВелоЗавода» Минский технопарк. А производитель велосипедов и мотоциклов – один из его резидентов. Это пример промышленного симбиоза, который помог предприятию остаться на плаву. Возможно, и пришлось потесниться, но будет эффект – появятся и дополнительные площади. Главное, что удалось сохранить продукцию и уникальную школу. За это всегда ратует Президент. Проще всего отказаться, закрыть, распродать. Но это точно не наши методы. Чем и как живет легендарное предприятие и почему за технопарками наше настоящее и будущее? Репортаж Полины Королевы.

Полина Королева, политический обозреватель:

Территория более 27 гектаров в миниатюре. Прежде здесь работало 118 арендаторов, но реальное, полезное для экономики страны производство было только у 39. Эффективной площадку в черте города, большую площадку, сложно было назвать. Но теперь все иначе. После реконструкции 80 % резидентов будут заниматься высокотехнологичной, инновационной продукцией. И ее уже делают и продают. Концепция технопарка начала вызревать еще в 2005 году, тогда подобные зоны активно строили в Пекине. В Минске первая появилась в 2012-м, на площадке по улице Солтыса. Получилось хорошо, настолько, что было принято решение развивать тему. Уже в большем масштабе.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Когда на одной площадке создается такая коллаборация технологических предприятий (кто-то может одно лучше, кто-то другое лучше), вам не надо на одну операцию покупать станок, если вы им пользуетесь редко. Вы обратитесь к соседу. Таким образом создается узел возможностей, и по кооперации предприятия делают заказы друг для друга. Резидентов в технопарке 140, впрочем, важно не количество, а качество. Все прошли отбор экспертного совета. Главное требование – инновационность и импортозамещение.

Полина Королева:

Это центрифуга медицинская. 6 тысяч оборотов в минуту, спецсистема стабилизации делают ее конкурентоспособной. Точно так же, как и адаптивная система управления: чтобы перепрограммировать белорусскую центрифугу, надо поменять код. Чтобы перепрограммировать зарубежную, надо поменять комплектующие. Что касается цены, наша тоже более выгодная – почти в полтора раза дешевле. Строительство в технопарке пока продолжается, но это финальные штрихи. Главное происходит в цехах. Задача – восстановить компетенции, в которых белорусы когда-то лидировали, но первенство упустили из-за экономической турбулентности 90-х. Это хороший задел на будущее. Все, над чем сейчас работают в технопарке, действительно актуально – не только в СНГ, но и в Европе. Когда придет время торговать с последними, нам будет что предложить.

Полина Королева:

Этот образец также может быть задействован в системе здравоохранения. Стерильные блоки со своим микроклиматом, температурой, влажностью – еще один момент в вопросе импортозамещения. Производить их начали в 2017 году, сегодня успешно реализуют как на внутреннем, так и внешних рынках. К слову, стерильная зона имеет важное значение и в вопросе производства микросхем. Все-таки мы работаем с нанодеталями, которые по своим размерам мало чем отличаются от частиц пыли. А это территория «Мотовело», некогда известного на весь СССР завода. Больше 8,5 тысячи рабочих, выпуск 900 мотоциклов и больше 3,5 тысячи велосипедов в сутки. В 80-х «Аисты» и «Орленки» разлетались буквально по всему миру, мотоциклы «Минск» исколесили более 50 стран. Потом случился 91-й год, распад, обретение независимости.

Виктор Неборский, слесарь механосборочных работ ООО «МотоВелоЗавод»:

Само собой, сокращение, уменьшение выпуска, доходило до того, что рассматривался вопрос – завод не нужен, не нужна нам эта продукция, велосипеды, мотоциклы, вплоть до закрытия. Вот были времена.

В феврале Виктор отметит 53 года с тех пор, как пришел работать на «Мотовело», на предприятии больше 30 ветеранов труда. Трижды на их глазах наступал кризис, на школе кадров пытались поставить крест, решив, что легче покупать где-то. Однако… Виктор Неборский:

Сейчас возвращается то, что было. Уже большое количество комплектующих, которые выпускаются в Беларуси. Мы их ставим на мотоциклы, велосипеды. Деньги в стране остаются. Все это очень правильное решение. В прошлом году на МВЗ завершилась модернизация. Открыли три цеха: сборки, производства рам, покраски. До этого выпускали 6 моделей, теперь ряд расширился до 22. Уровень локализации тоже вырос – своего здесь больше 70 %. Хотя когда-то все комплектующие, вплоть до последнего винтика, делали сами.