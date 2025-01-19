«Патриоты Беларуси» побывали в гостях у воспитанников Сенненского детского дома

Еще в конце 2024 года ребята из Сенненского детского дома писали письма Деду Морозу – мечтам пришло время исполниться. В образе сказочных героев-волонтеры, а в роли добрых волшебников – витебские патриоты. Дети не скрывают эмоций: сбылось все и даже больше.

Мы писали письма. Я у него попросил себе повербанк. Я, конечно, его получил, как и все ребята. Я очень счастлив, конечно. Поблагодарил всех.

Любой человек ждет чудо, верят в него и, конечно, каждому хочется как и дарить радость, так и получать ее.

Николай Юденко, представитель РОО «Патриоты Беларуси»: Мы любим детей, у нас у самих есть дети. Мы хотим поддержать их и поддержать стремление нашего Президента для того, чтобы наши дети не чувствовали себя одинокими.

Ольга Мацюсь, председатель Витебской областной организации «Патриоты Беларуси»:

Когда мы видели в глазах детей радость, когда они открывали подарки и видели, что их желания исполнилось, мы понимали, что делаем доброе дело не просто так. Самое важное, что частичка нашего сердца остается в душе каждого ребенка. Ведь чужих детей не бывает, они всегда рядом с нами, а мы, взрослые, – рядом с ними.

Кроме Сенно – праздничный десант уже сделал остановку в Витебском детском доме и Богушевском социальном пансионате.