От геополитики – к контролю за развитием регионов: Лукашенко принял с докладом Рогожника

От глобальной геополитики – к контролю за развитием регионов. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства доложено о положении дел в северном регионе страны. Учитывая нынешние непростые погодные условия, Витебская область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Александр Лукашенко отметил, что аграрный сектор региона находится в условиях, сопоставимых с передовой, и потребовал подробного доклада о ситуации на местах. Президент потребовал беспрекословного порядка на всех уровнях управления: от губернатора до специалистов. Важно, чтобы у каждого была своя зона ответственности. Необходимо ужесточить спрос по максимуму.