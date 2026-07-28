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От геополитики – к контролю за развитием регионов: Лукашенко принял с докладом Рогожника

28 июля 2026 11:11
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От глобальной геополитики – к контролю за развитием регионов. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От геополитики – к контролю за развитием регионов: Лукашенко принял с докладом Рогожника-2

Главе государства доложено о положении дел в северном регионе страны. Учитывая нынешние непростые погодные условия, Витебская область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Александр Лукашенко отметил, что аграрный сектор региона находится в условиях, сопоставимых с передовой, и потребовал подробного доклада о ситуации на местах. Президент потребовал беспрекословного порядка на всех уровнях управления: от губернатора до специалистов. Важно, чтобы у каждого была своя зона ответственности. Необходимо ужесточить спрос по максимуму. 

Все подробности – в следующем выпуске новостей.

# Александр Лукашенко # Александр Рогожник

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