Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств

Нацеленность на построение прочных мостов сотрудничества и открытый диалог со всем миром. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и ее партнеров объединяют схожие подходы к мироустройству, безусловное уважение к национальному суверенитету, а также категорическое неприятие внешнего давления, диктата и незаконных санкций. Белорусский лидер подчеркнул: тем, кто идет к нам с открытым сердцем и дружественными намерениями, мы создаем максимально комфортные условия для плодотворной работы.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Свою дипломатическую миссию в нашей стране официально начали главы диппредставительств Бразилии, Республики Корея, Ливии, Монголии, Мьянмы, Перу, Руанды, Узбекистана и Саудовской Аравии. Обращаясь к послам, глава государства обозначил позицию Беларуси на мировой арене, подчеркнув, что наша страна разделяет ценности глобального большинства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну Президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства.

Внимание Беларуси к Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вкладов в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в Западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции.

В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира. И мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряд конкретных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Отношениям Беларуси с Республикой Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей в первую очередь в экономической, технологической и инвестиционной сферах.

Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно совместными усилиями наращивать торговлю и инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень.

Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы поставлять в вашу страну сельскохозяйственную технику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также, передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятные. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.

Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию.