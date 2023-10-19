В Беларуси проходит внезапная проверка боеготовности добровольческих подразделений

Новости Беларуси. Внезапная проверка боевой готовности добровольческих подразделений проходит в Беларуси по поручению Президента. В составе отрядов свыше 500 бойцов, ранее проходивших службу в спецподразделениях МВД и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких дней они будут оттачивать навыки огневой, тактической, медицинской подготовки, отрабатывать действия на спецтранспорте, изучать новые виды вооружения. В строю настоящие профессионалы, готовые в нужный момент встать на защиту государства.

Несмотря на то, что мы находимся в запасе, мы душой и телом, как говорится, всегда находимся в строю и готовы по первому сигналу прибыть в кратчайшие сроки и выполнить любую поставленную задачу.

По боевому сигналу прибудет гораздо больше людей, чем по учебному. Поэтому я считаю, что гражданам Республики Беларусь можно спать спокойно, когда есть бригада 3214 и ее ветераны.

Как отметил заместитель министра внутренних дел, сейчас прорабатывается вопрос присвоения по результатам сборов очередных воинских званий.