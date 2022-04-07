Замгендиректора МТЗ: мы готовы предложить нашим коллегам из Чечни полный шлейф техники

Совместные проекты в сфере промышленности в ближайшем будущем могут связать Беларусь и Чеченскую Республику. В эти дни делегация из Грозного с рабочим визитом посещает белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания насыщенная – гости посетили ряд предприятий, на которых побывала и наша съемочная группа.

Рынок Союзного государства открыт для белорусской техники. Она на равных условиях с российской доступна потребителям, в том числе при финансовой поддержке лизинговых компаний. Рассмотреть выгодные условия в Минск приехали представители Чеченской Республики. Одна из точек маршрута – наш МТЗ. К слову, за годы завод увеличил поставки техники в Россию в разы: с конвейера в этом направлении отправлено свыше 3 000 тракторов. Востребованы также прицепы, навесное оборудование и запчасти. Белорусским машиностроителям есть что предложить.