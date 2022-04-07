Замгендиректора МТЗ: мы готовы предложить нашим коллегам из Чечни полный шлейф техники
Совместные проекты в сфере промышленности в ближайшем будущем могут связать Беларусь и Чеченскую Республику. В эти дни делегация из Грозного с рабочим визитом посещает белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания насыщенная – гости посетили ряд предприятий, на которых побывала и наша съемочная группа.
Рынок Союзного государства открыт для белорусской техники. Она на равных условиях с российской доступна потребителям, в том числе при финансовой поддержке лизинговых компаний. Рассмотреть выгодные условия в Минск приехали представители Чеченской Республики. Одна из точек маршрута – наш МТЗ. К слову, за годы завод увеличил поставки техники в Россию в разы: с конвейера в этом направлении отправлено свыше 3 000 тракторов. Востребованы также прицепы, навесное оборудование и запчасти. Белорусским машиностроителям есть что предложить.
Михаил Кадников, заместитель генерального директора по маркетингу Минского тракторного завода:
В данной ситуации, которая сейчас происходит вокруг России и Беларуси, надо сплотиться и полностью обеспечить себя продуктами питания, то есть продовольственная безопасность. Мы со своей стороны готовы предложить нашим коллегам из Чеченской Республики полный шлейф техники, навесного оборудования для полного цикла работ, уборки, заготовки урожая.
«Нет худа без добра». Беларусь и Чечня наладят отношения в сфере промышленности. Подробнее здесь.