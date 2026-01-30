Под личным контролем Президента: на Лепельском полигоне завершился этап проверки ВС Беларуси
В Лепельском районе завершился один из этапов внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси. Мероприятия проходили под личным контролем Президента: решения принимались напрямую, минуя Министерство обороны и Генштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная особенность – полное отсутствие предварительной подготовки по сигналу. Финальный день на полигоне завершился торжественным награждением и объявлением благодарностей наиболее отличившимся бойцам.
Лепельский полигон на эти несколько дней стал ареной суровых испытаний. Экзамен на прочность для военнослужащих 19-й отдельной механизированной бригады длился пять напряженных суток. Проверка включала в себя серию боевых задач: подразделения совершили 50-километровый марш на технике, отработали точность на стрельбище, а финальным испытанием стал марш-бросок на 5 километров в полной амуниции.
Максим Константинов, заместитель командира 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Проверка является контрольным срезом для подразделения, которое подлежало проверке. Проверяют их навыки владения оружием. Также проверили навыки по владению закрепленными за ними вооружениями, военной, специальной техники, такими как БМП-2 и колесная автомобильная техника. Комиссия отметила высокий уровень подготовки данного подразделения.
Завершился один из этапов внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси.
На полигоне еще не остыли стволы орудий, а личный состав уже построился в парадный строй для подведения итогов. Сразу после завершения маневров прямо на плацу прошла торжественная церемония. Лучшим офицерам и солдатам вручили заслуженные награды и объявили официальные благодарности за проявленное мастерство и стойкость.
Подробности в видео.