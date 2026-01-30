Под личным контролем Президента: на Лепельском полигоне завершился этап проверки ВС Беларуси

В Лепельском районе завершился один из этапов внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси. Мероприятия проходили под личным контролем Президента: решения принимались напрямую, минуя Министерство обороны и Генштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность – полное отсутствие предварительной подготовки по сигналу. Финальный день на полигоне завершился торжественным награждением и объявлением благодарностей наиболее отличившимся бойцам.