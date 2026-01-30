Лукашенко на «Планаре»: я цеплялся за все предприятия, которые у нас были. Наше время пришло!

Здесь белорусский лидер дал старт работе нового центра. Это будет единственное на территории СНГ производство изделий размером 90 нанометров. Создание таких «малышей» – работа очень кропотливая. Но они просто необходимы для современного электронного машиностроения, где чем меньше, тем лучше.

В современном мире размеры – а значит, и геополитический вес государства – определяются технологиями и интеллектуальным потенциалом, уверен Президент. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения уникального предприятия в столице – холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь здесь смогут создавать оборудование для производства фотошаблонов. Свое оборудование. А это самый что ни на есть технологический суверенитет.

Большой делегацией в цеха не ходили – все же особые условия стерильности. Но все были на связи. И слова благодарности от первого лица страны точно слышали. Впрочем, глобально спасибо не только тем, кто создал, но и тем, кто сохранил возможность спустя десятилетия быть актуальными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно сегодня с вами встретиться. Когда-то в советские времена мы начали создавать то, что сегодня можно назвать чудом. Начали это создавать. Маленькими шагами, начиная двигаться от простого к сложному, мы сегодня к этому пришли.

Разговаривая с Президентом Путиным, он мне откровенно сказал, что за времена после распада Советского Союза этот процесс создания от простого к сложному (то чудо, которое мы вершим здесь – вы вершите) был уничтожен, разорван. И Россия очень многое потеряла на том этапе развития микроэлектроники.

Нас Бог миловал. Я часто думаю: почему? Может, из-за моей жадности такой деревенской. Знаете, когда человек своими руками что-то создает (и очень сложно), это жалко потерять. Это, наверное, в основе моей такой жизненной философии.

И я цеплялся за все школы, за все предприятия, которые у нас были созданы, понимая, что они нужны будут. Интуитивно понимая. Наше время пришло. Вот то, что мы спасали – мы эти копейки вкладывали, где-то экономили и вкладывали – это сегодня пригодилось. И мы здесь не отстали. И тот же Президент России говорит: вы молодцы, что сохранили. А мы ведь ничего не потеряли. Вы идете впереди (подробности).