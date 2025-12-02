Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В следующем году дефицит бюджета в Польше составит 6,5 % ВВП. Рекордные 272 миллиарда злотых. Это самый высокий показатель во всем ЕС. Но откуда взялась долговая яма? Критики власти говорят, что виноваты закупки оружия, а власть считает, что виновато прошлое правительство, которое приучило поляков к пособиям. Но и те, и те согласны, что больше денег не будет. Что там на самом деле – расскажем в «Занимательной политологии». Поскольку в ЕС общее пространство, поляки в основном сравнивают свои цены с Германией. Зарплаты там выше, а все ценовые позиции ниже, чем в Польше.

Андрей Лазуткин:

Вот парень показывает, что бутылка колы стоит в Германии 5 злотых в пересчете, такая же бутылка в Польше – 10. То же самое касается яиц – там 10, в Польше 15. И шоколадка: в Германии – 12, в Польше – 22. Это показатели реальной инфляции и того, насколько злотый переоценен, потому что Польша печатает деньги. То есть правительство говорит о целевом показателе инфляции в 3 %, а такая же продукция в Германии стоит в полтора-два раза дешевле.

Андрей Лазуткин:

А вот типичный популярный блог: женщина рассказывает, в какой сети продукты можно купить дешевле. Не сказать, что дама выглядит бедно, но разбежка в пару злотых для поляков значительна. Основные позиции, вокруг которых идут баталии, – масло и курица. Нашли даже магазин в Сопоте возле квартиры Туска, и там оказалась какая-то очень дорогая колбаса, масло и хлеб. А вот на графике рост цен при правительстве Туска – на отдельных позициях он достиг 30 % и более – кофе, шоколад, маргарин.