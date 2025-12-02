Рекордный дефицит бюджета в Польше! Что скрыто под видом закупок оружия? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В следующем году дефицит бюджета в Польше составит 6,5 % ВВП. Рекордные 272 миллиарда злотых. Это самый высокий показатель во всем ЕС. Но откуда взялась долговая яма? Критики власти говорят, что виноваты закупки оружия, а власть считает, что виновато прошлое правительство, которое приучило поляков к пособиям.
Но и те, и те согласны, что больше денег не будет. Что там на самом деле – расскажем в «Занимательной политологии».
Поскольку в ЕС общее пространство, поляки в основном сравнивают свои цены с Германией. Зарплаты там выше, а все ценовые позиции ниже, чем в Польше.
Андрей Лазуткин:
Вот парень показывает, что бутылка колы стоит в Германии 5 злотых в пересчете, такая же бутылка в Польше – 10. То же самое касается яиц – там 10, в Польше 15. И шоколадка: в Германии – 12, в Польше – 22.
Это показатели реальной инфляции и того, насколько злотый переоценен, потому что Польша печатает деньги. То есть правительство говорит о целевом показателе инфляции в 3 %, а такая же продукция в Германии стоит в полтора-два раза дешевле.
Андрей Лазуткин:
А вот типичный популярный блог: женщина рассказывает, в какой сети продукты можно купить дешевле. Не сказать, что дама выглядит бедно, но разбежка в пару злотых для поляков значительна.
Основные позиции, вокруг которых идут баталии, – масло и курица. Нашли даже магазин в Сопоте возле квартиры Туска, и там оказалась какая-то очень дорогая колбаса, масло и хлеб.
А вот на графике рост цен при правительстве Туска – на отдельных позициях он достиг 30 % и более – кофе, шоколад, маргарин.
Андрей Лазуткин:
Но дело в том, что статистикой легко манипулировать. Реальный дефицит бюджета еще больше, как и госдолг, который, по внутренним польским расчетам, составляет 50 % и укладывается в норматив, а по европейским – уже под 70.
Статистика меняется просто: если выкопать яму, а потом закопать яму, ВВП растет, а в реальности все, как было, так и остается. Примерно так же действует польское правительство, когда по завышенным ценам строит, скажем, укрепления на границе или сеть дорог, которая ведет в никуда. Так завышается ВВП.
Второй источник манипуляций – показать, что деньги вообще не бюджетные. Например, расходы на страховую медицину они берут не из бюджета, как у нас, а как страховые взносы нанимателя. То же самое касается выплат по нетрудоспособности.
Есть отдельный фонд, который оплачивает больничные листы. Но проблема в том, это тоже расходы государства, которые просто проводятся по другой статье, как обязательное страхование. Это налог, который не называется налогом. А еще феномен страховой медицины показал, что она не работает в условиях высокой инфляции.
Рост цен на медуслуги и лекарства обгоняет зарплаты по году, и тех отчислений, которые человек ранее выплачивал, к концу года уже не хватает, не говоря уже о нескольких годах.
К слову, еще одна мера, которая сработала в минус бюджету – повышение зарплат врачам. В Польше зарплату привязали к рыночной стоимости услуг, в итоге в больницах по разным отделениям может быть разбежка зарплат в 5 раз. Получилось неравенство в профессии и утечка отдельных категорий. При дефиците бюджета и завышенной зарплате персонала все равно не хватает, а те, кого набрали работать из Беларуси и Украины за низкую зарплату, банально не знают языка. И поляки не хотят лечиться у иностранцев, даже у белых – отсюда снижение нагрузки и зарплат. Но для того и нужна иностранная рабсила. Платят ей меньше, а социалку как у поляков давать не хотят.
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