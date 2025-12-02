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Данилович: проект программы соцэкономразвития Беларуси проработан достаточно основательно

02 декабря 2025 17:28
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Беларусь находится на пороге важнейшего общественно-политического события. Второе заседание Всебелорусского народного собрания, которое определит будущее каждого из нас, пройдет в Минске 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, повестка будет насыщенной и стратегической. Это и Послание Президента белорусскому народу и парламенту, и утверждение новой программы социально-экономического развития на будущую пятилетку.

Программа соцэкономразвития – знаковый документ, который своими подходами в корне отличается от предыдущего, затронет все сферы жизни и коснется каждого. В его основе – семь ключевых приоритетов. О том, как они повлияют на дальнейшее развитие страны – в близкой и долгосрочной перспективе – в формате круглого стола говорили сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания. Именно на них лежит ответственность за принятие взвешенных решений, от которых напрямую зависит качество жизни людей: от здравоохранения и образования до развития регионов и туристического потенциала.

Данилович: проект программы соцэкономразвития Беларуси проработан достаточно основательно-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тот проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы, он достаточно основательно проработан. Очень важно то, что среди этих семи ключевых приоритетов, которые выделены в программе, присутствует приоритет развития человеческого капитала. Ключевой ресурс нашего государства – люди. Это наш с вами труд, наш с вами интеллект, и никак по-другому. Поэтому, абсолютно правильно и закономерно, что в рамках этого приоритета большое внимание уделяется системе образования, патриотическому воспитанию молодежи.

Дальше обращено внимание на увеличение профессионального компонента в программах образования. Ставится задача довести его до 50 %. Сейчас у нас этот компонент не превышает 38 %.

Новая программа социально-экономического развития выстроена так, чтобы задачи были сбалансированными, а главное – достижимыми и реалистичными.

# Всебелорусское народное собрание # Вячеслав Данилович

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