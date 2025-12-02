Данилович: проект программы соцэкономразвития Беларуси проработан достаточно основательно

Беларусь находится на пороге важнейшего общественно-политического события. Второе заседание Всебелорусского народного собрания, которое определит будущее каждого из нас, пройдет в Минске 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, повестка будет насыщенной и стратегической. Это и Послание Президента белорусскому народу и парламенту, и утверждение новой программы социально-экономического развития на будущую пятилетку.

Программа соцэкономразвития – знаковый документ, который своими подходами в корне отличается от предыдущего, затронет все сферы жизни и коснется каждого. В его основе – семь ключевых приоритетов. О том, как они повлияют на дальнейшее развитие страны – в близкой и долгосрочной перспективе – в формате круглого стола говорили сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания. Именно на них лежит ответственность за принятие взвешенных решений, от которых напрямую зависит качество жизни людей: от здравоохранения и образования до развития регионов и туристического потенциала.